Воронцевич — о предстоящем матче с «Пари НН»: играть дома всегда лучше, чем на выезде

Форвард «Зенита» Андрей Воронцевич перед домашней игрой с «Пари НН» рассказал, что команда соскучилась по родным болельщикам регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 14 января 2026, среда. 19:30 МСК Зенит Санкт-Петербург Не начался Пари Нижний Новгород Нижний Новгород Кто победит в основное время? П1 X П2

«Конечно, соскучились [по домашним матчам]. Играть дома всегда лучше, чем на выезде. Дома и родные стены помогают, и наши замечательные болельщики. До встречи в стенах КСК «Арена», увидимся на паркете. Приглашаем всех, приходите поболеть за свою любимую команду. Заряжайте нас энергией, и мы её вернём сполна», — приводит слова Воронцевича пресс-служба «Зенита».

Матч «Зенита» с «Пари НН» состоится 14 января на площадке КСК «Арена». Начало встречи — в 19:30 по московскому времени.