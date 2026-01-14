Скидки
Партизан Белград — Олимпиакос Пирей. Прямая трансляция
21:30 Мск
Баскетбол

Воронцевич — о предстоящем матче с «Пари НН»: играть дома всегда лучше, чем на выезде

Комментарии

Форвард «Зенита» Андрей Воронцевич перед домашней игрой с «Пари НН» рассказал, что команда соскучилась по родным болельщикам регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
14 января 2026, среда. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
«Конечно, соскучились [по домашним матчам]. Играть дома всегда лучше, чем на выезде. Дома и родные стены помогают, и наши замечательные болельщики. До встречи в стенах КСК «Арена», увидимся на паркете. Приглашаем всех, приходите поболеть за свою любимую команду. Заряжайте нас энергией, и мы её вернём сполна», — приводит слова Воронцевича пресс-служба «Зенита».

Матч «Зенита» с «Пари НН» состоится 14 января на площадке КСК «Арена». Начало встречи — в 19:30 по московскому времени.

