Евролига: расписание матчей на 14 января

В среду, 14 января, в регулярном чемпионате Евролиги сезона-2025/2026 состоится очередной игровой день, в рамках которого поклонники европейского баскетбола смогут увидеть один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его расписанием.

Евролига. Расписание на 14 января:

21:30 мск — «Партизан» — «Олимпиакос».

Первое место в турнирной таблице Евролиги сейчас занимает «Хапоэль». У команды из Тель-Авива 14 побед и шесть поражений. На второй строчке «Монако», в активе команды 14 побед и семь поражений. Тройку лидеров замыкает «Барселона». На счету баскетбольного клуба также 14 побед и семь поражений.