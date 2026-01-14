Скидки
Партизан Белград — Олимпиакос Пирей. Прямая трансляция
21:30 Мск
Баскетбол

Расписание матчей баскетбольной Евролиги — 2025/2026 на 14 января

Евролига: расписание матчей на 14 января
Комментарии

В среду, 14 января, в регулярном чемпионате Евролиги сезона-2025/2026 состоится очередной игровой день, в рамках которого поклонники европейского баскетбола смогут увидеть один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его расписанием.

Евролига. Расписание на 14 января:
21:30 мск — «Партизан» — «Олимпиакос».

Первое место в турнирной таблице Евролиги сейчас занимает «Хапоэль». У команды из Тель-Авива 14 побед и шесть поражений. На второй строчке «Монако», в активе команды 14 побед и семь поражений. Тройку лидеров замыкает «Барселона». На счету баскетбольного клуба также 14 побед и семь поражений.

Календарь Евролиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Евролиги сезона-2025/2026
