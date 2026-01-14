Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Партизан Белград — Олимпиакос Пирей. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Кайри Ирвинг может вернуться после Матча всех звёзд НБА — Dallas Hoops Journal

Кайри Ирвинг может вернуться после Матча всех звёзд НБА — Dallas Hoops Journal
Комментарии

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и разыгрывающий «Даллас Маверикс» американец Кайри Ирвинг может вернуться на площадку после Матча всех звёзд, сообщает издание Dallas Hoops Journal.

Матч всех звёзд НБА – 2026 состоится в ночь с 15 на 16 февраля в Лос-Анджелесе, на домашней арене «Лос-Анджелес Клипперс». Отметим, что ранее ESPN сообщал, что возвращение Ирвинга запланировано на начало февраля.

Напомним, Ирвинг получил разрыв передней крестообразной связки левого колена в марте 2025 года. Травма не позволила ему завершить прошлый сезон, в котором он провёл 50 игр и набирал в среднем 24,7 очка, 4,8 подбора и 4,6 передачи.

Материалы по теме
Владимир Гомельский высказался о причинах травм у игроков НБА
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android