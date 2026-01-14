Кайри Ирвинг может вернуться после Матча всех звёзд НБА — Dallas Hoops Journal

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и разыгрывающий «Даллас Маверикс» американец Кайри Ирвинг может вернуться на площадку после Матча всех звёзд, сообщает издание Dallas Hoops Journal.

Матч всех звёзд НБА – 2026 состоится в ночь с 15 на 16 февраля в Лос-Анджелесе, на домашней арене «Лос-Анджелес Клипперс». Отметим, что ранее ESPN сообщал, что возвращение Ирвинга запланировано на начало февраля.

Напомним, Ирвинг получил разрыв передней крестообразной связки левого колена в марте 2025 года. Травма не позволила ему завершить прошлый сезон, в котором он провёл 50 игр и набирал в среднем 24,7 очка, 4,8 подбора и 4,6 передачи.