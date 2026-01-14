Астапкович пояснил, как крупная победа над «Самарой» помогает ЦСКА с сильными соперниками

Лёгкий форвард московского ЦСКА Антон Астапкович прокомментировал итоги матча с «Самарой» (103:60) в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 2025/2026, который состоялся вчера, 13 января.

«Наша задача была в том, чтобы провести игру ответственно и серьёзно. Думаю, что мы справились. Мы не должны были допустить расслабленности, потому что она могла перейти на следующую встречу. Нам предстоят матчи с серьёзными соперниками, так что мы должны оставаться сосредоточенными», — приводит слова Астапковича «Матч ТВ».

Отметим, что после этого матча ЦСКА одержал девятую подряд победу в нынешнем регулярном чемпионате, продолжив свою беспроигрышную серию, которая длится с середины ноября 2025 года.