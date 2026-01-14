Скидки
Главная Баскетбол Новости

Астапкович пояснил, как крупная победа над «Самарой» помогает ЦСКА с сильными соперниками

Астапкович пояснил, как крупная победа над «Самарой» помогает ЦСКА с сильными соперниками
Лёгкий форвард московского ЦСКА Антон Астапкович прокомментировал итоги матча с «Самарой» (103:60) в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 2025/2026, который состоялся вчера, 13 января.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
13 января 2026, вторник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
103 : 60
Самара
Самарская область
ЦСКА: Руженцев - 23, Карпенко - 14, Уэйр - 13, Ухов - 13, Митрович - 12, Чадов - 9, Астапкович - 8, Антонов - 5, Жан-Шарль - 4, Ганькевич - 2, Зайцев, Ключенков
Самара: Михайловский - 17, Саврасов - 10, Чикарев - 9, Минченко - 7, Косяков - 7, Походяев - 5, Шейко - 3, Кузнецов - 2, Базоров, Чебуркин

«Наша задача была в том, чтобы провести игру ответственно и серьёзно. Думаю, что мы справились. Мы не должны были допустить расслабленности, потому что она могла перейти на следующую встречу. Нам предстоят матчи с серьёзными соперниками, так что мы должны оставаться сосредоточенными», — приводит слова Астапковича «Матч ТВ».

Отметим, что после этого матча ЦСКА одержал девятую подряд победу в нынешнем регулярном чемпионате, продолжив свою беспроигрышную серию, которая длится с середины ноября 2025 года.

