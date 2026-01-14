Пистиолис — о работе с Обрадовичем: этому не научит ни один университет, ни одна книга

Главный тренер баскетбольного клуба ЦСКА Андреас Пистиолис высказался о работе с Желько Обрадовичем на старте наставнической карьеры.

«Такие события меняют вашу жизнь. Работа с Желько в таком великолепном клубе как «Панатинаикос» определённо изменила мою карьеру. Я многому научился, и этому негде учиться. Ни один университет, ни одна книга не научат вас тому, что вы можете узнать, наблюдая за работой Желько — знаниям о баскетболе, трудовой этике и умению общаться с людьми.

Я не стал бы тем человеком, которым являюсь сегодня, если бы не работал с Желько. И я очень благодарен за эту возможность», — приводит слова Пистиолиса издание Basketball Sphere.