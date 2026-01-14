Еврокубок: расписание матчей 14 января

В среду, 14 января, в Еврокубке сезона-2025/2026 состоится очередной игровой день. В его рамках поклонники европейского баскетбола смогут посмотреть шесть матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием предстоящих встреч.

Еврокубок. Расписание на 14 января:

19:00 мск — «Тюрк Телеком» — «Лондон Лайонс»;

21:00 мск — «Ратиофарм Ульм» — «Хемниц 99»;

21:00 мск — «Будучность» — «Лиеткабелис»;

21:00 мск — «Арис» — «Хапоэль» Иерусалим;

21:30 мск — «Бурк» — «Бешикташ»;

22:00 мск — «Умана Рейер» — «Шлёнск».

Напомним, действующим обладателем титула Еврокубка является «Хапоэль» из Тель-Авива (Израиль). В финале израильский клуб встречался с испанской командой «Гран Канария» и победил в двух матчах.