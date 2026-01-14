Скидки
Партизан Белград — Олимпиакос Пирей. Прямая трансляция
Баскетбол

Шарунас Ясикявичюс продлил контракт с «Фенербахче»


Литовский тренер Шарунас Ясикявичюс продлил контракт с турецким клубом «Фенербахче». Об этом сообщила пресс-служба команды. Новое соглашение Ясикявичюса рассчитано на три года, до окончания сезона-2028/2029.

«Наш клуб достиг трёхлетнего соглашения с Шарунасом Ясикявичюсом, главным тренером мужской команды «Фенербахче», стремящимся к большим целям в этом сезоне и ставшим одной из главных причин нашего исторического успеха», — говорится в заявлении «Фенербахче».

Напомним, Ясикявичюс возглавил «Фенербахче» в середине сезона-2023/2024. Под его руководством клуб дважды стал чемпионом Турции, а также выиграл Евролигу.

