Чарания назвал причину конфликта Дончича и Шрёдера после матча НБА

Обозреватель Шэмс Чарания прокомментировал конфликт между звёздами НБА словенцем Лукой Дончичем и немцем Деннисом Шрёдером. Напомним, Шрёдер попытался ударить Дончича после матча, за что был дисквалифицирован на три игры.

«Деннис Шрёдер ждал Луку Дончича в подтрибунном помещении арены Crypto.com. И когда он увидел его, то вступил с ним в конфликт и попытался ударить рукой.

Почему Шрёдер так поступил? Насколько я понимаю, Лука Дончич обзывал его «сучкой» в последних играх. Ещё межсезонье, когда они играли друг против друга, Шрёдер сказал: «Послушайте, вы можете обзывать меня на площадке, но не ждите, что я забуду об этом за её пределами. Я не буду вести себя так, будто ничего не было». И мы увидели, что это произошло», — сказал Чарания в эфире ESPN.