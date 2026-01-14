Скидки
Партизан Белград — Олимпиакос Пирей. Прямая трансляция
21:30 Мск
Баскетбол Новости

Определён статус Егора Дёмина на матч НБА после пропущенной игры

Определён статус Егора Дёмина на матч НБА после пропущенной игры
19-летний российский разыгрывающий «Бруклин Нетс» Егор Дёмин снят с отчёта о травмах и сможет сыграть в матче регулярного чемпионата НБА с «Нью-Орлеан Пеликанс», который состоится в четверг в 4:00 мск.

НБА — регулярный чемпионат
15 января 2026, четверг. 04:00 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Не начался
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Как сообщала ранее пресс-служба «Бруклина», причиной пропуска матча Егором стало воспаление связки левой стопы — в связи с тем, что команда проводила игры два дня подряд, для игрока снова было принято профилактическое решение о контроле нагрузки. Возвращение Дёмина, вероятно, приведёт к сокращению игрового времени у Дрейка Пауэлла и, возможно, у Тайриза Мартина.

19-летний Дёмин на драфте НБА был выбран под общим восьмым номером клубом «Бруклин Нетс» летом 2025 года. К данному моменту разыгрывающий принял участие в 33 матчах, в которых в среднем набирал 10,4 очка. Также в играх Егор в среднем совершал 3,3 подбора и отдавал 3,5 передачи.

