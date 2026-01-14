Яннис Адетокунбо плачет после разгромного поражения «Милуоки» от «Миннесоты»

Форвард клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Милуоки Бакс» грек Яннис Адетокунбо не сдержал эмоций после разгромного поражения команды в матче с «Миннесотой Тимбервулвз» (106:139), состоявшемся в ночь с 13 на 14 января мск.

Отметим, что Адетокунбо стал самым результативным игроком в составе команды, набрав 25 очков.

Фото: кадр из трансляции

Напомним, после 40 игр «Милуоки Бакс» располагается на 11-м месте в зачёте Восточной конференции НБА. Лидирует «Детройт Пистонс».

Ранее Адетокунбо отреагировал на освистывание болельщиками в матче с «Миннесотой».

