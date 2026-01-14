Скидки
Главная Баскетбол Новости

Яннис Адетокунбо плачет после разгромного поражения «Милуоки» от «Миннесоты»

Яннис Адетокунбо плачет после разгромного поражения «Милуоки» от «Миннесоты»
Комментарии

Форвард клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Милуоки Бакс» грек Яннис Адетокунбо не сдержал эмоций после разгромного поражения команды в матче с «Миннесотой Тимбервулвз» (106:139), состоявшемся в ночь с 13 на 14 января мск.

НБА — регулярный чемпионат
14 января 2026, среда. 04:00 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
106 : 139
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 25, Портис - 14, Портер - 13, Роллинз - 11, Коффи - 10, Грин - 9, Трент-мл. - 6, Нэнс - 5, Энтони - 4, Харрис - 3, Кузма - 2, Адетокунбо - 2, Джексон - 2, Симс
Миннесота Тимбервулвз: Рэндл - 29, Хиланд - 23, Рид - 19, Макдэниелс - 17, Беранже - 13, Дивинченцо - 11, Конли - 9, Миллер - 7, Диллингэм - 5, Кларк - 4, Джузэнг - 2, Инглс, Гобер

Отметим, что Адетокунбо стал самым результативным игроком в составе команды, набрав 25 очков.

Фото: кадр из трансляции

Фото: кадр из трансляции

Напомним, после 40 игр «Милуоки Бакс» располагается на 11-м месте в зачёте Восточной конференции НБА. Лидирует «Детройт Пистонс».

Ранее Адетокунбо отреагировал на освистывание болельщиками в матче с «Миннесотой».

