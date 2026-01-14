«Уралмаш» — УНИКС: во сколько начало матча Basket Cup, где смотреть трансляцию

Сегодня, 14 января, екатеринбургский «Уралмаш» в рамках группового этапа WINLINE Basket Cup на стадионе «ДИВС Уралочка» примет казанский УНИКС. Матч между командами состоится в 17:00 мск.

WINLINE Basket Cup 2025 . Группа B WINLINE Basket Cup 2025 . Группа B 14 января 2026, среда. 17:00 МСК Уралмаш Екатеринбург Не начался УНИКС Казань Кто победит в основное время? П1 X П2

Игру между «Уралмашем» и УНИКСом в рамках нового международного турнира вы можете посмотреть на официальном сайте Basket Cup, а также на телеканале «Матч ТВ».

Напомним, УНИКС ещё не проигрывал в турнире Basket Cup, одержав две победы. «Уралмаш» идёт в групповом этапе со статистикой 1-2. В последнем очном матче казанцы оказались сильнее со счётом 97:75.

Отметим, что в «Финал четырёх» выходят по две лучшие команды из группы A и B, которые разыграют между собой чемпионство в Basket Cup.