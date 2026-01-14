Пегушин — о Томовиче: нужно дать тренеру время, и результат, я думаю, все увидят

Вице‑президент «Локомотива‑Кубань» Алексей Пегушин рассказал о работе нового главного тренера команды Томислава Томовича, который возглавил клуб 7 января после отставки Антона Юдина.

«Я вижу, что он вовлечён в процесс, готов работать и показывать себя с лучшей стороны. Идеи и видение у него есть. Но надо понимать, что по мановению волшебной палочки изменения в игре не произойдут. Сезон в разгаре, и времени на тренировках не так много. Сейчас работа в основном заключается в притирке и доводке уже существующих схем. Но коррекцию я вижу. Нужно дать тренеру время, и результат, я думаю, все увидят», — приводит слова Пегушина издание «Матч ТВ».

На вопрос, в каких компонентах команде нужно добавить, вице-президент ответил: «Нам нужно стать агрессивнее в защите и организованнее на обеих сторонах площадки».

Под руководством Томовича «Локомотив-Кубань» обыграл «Уралмаш» и проиграл «Енисею». Красноярская команда занимает пятое место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ.