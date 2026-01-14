Тренер «Пари НН» — о предстоящем матче с «Зенитом»: основная угроза — Фрейзер и Рэндольф

Главный тренер БК «Пари Нижний Новгород» Сергей Козин дал комментарий перед предстоящим матчем его подопечных с «Зенитом».

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 14 января 2026, среда. 19:30 МСК Зенит Санкт-Петербург Не начался Пари Нижний Новгород Нижний Новгород Кто победит в основное время? П1 X П2

«Зенит» — остро атакующая команда, и главная их опасность — высокий процент попаданий с дальней дистанции. Сейчас в отличной форме Трент Фрейзер и Ливай Рэндольф, основная угроза исходит именно от них. Нам нужно навязать им жёсткую игру в защите, уделить особое внимание контролю периметра, не давать их снайперам свободного пространства для броска», — приводит слова Козина пресс-служба команды.

Матч «Пари НН» — «Зенит» состоится сегодня, 14 января, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Начало встречи — в 19:30 по московскому времени.