Тренер «Пари НН» — о предстоящем матче с «Зенитом»: основная угроза — Фрейзер и Рэндольф
Главный тренер БК «Пари Нижний Новгород» Сергей Козин дал комментарий перед предстоящим матчем его подопечных с «Зенитом».
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
14 января 2026, среда. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Зенит» — остро атакующая команда, и главная их опасность — высокий процент попаданий с дальней дистанции. Сейчас в отличной форме Трент Фрейзер и Ливай Рэндольф, основная угроза исходит именно от них. Нам нужно навязать им жёсткую игру в защите, уделить особое внимание контролю периметра, не давать их снайперам свободного пространства для броска», — приводит слова Козина пресс-служба команды.
Матч «Пари НН» — «Зенит» состоится сегодня, 14 января, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Начало встречи — в 19:30 по московскому времени.
