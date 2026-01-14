«Это унизительно». Пиппен назвал современных игроков НБА обидчивыми и далёкими от фанатов

Член Зала славы баскетбола и шестикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Скотти Пиппен поделился своим мнением о том, как изменился баланс влияния в лиге.

«Игроков больше невозможно заставить качественно выполнять свою работу. Дошло до того, что баскетболисты заявляют: готовы сыграть лишь 50 матчей за сезон, но требуют оплату, как за все 82. Болельщики сегодня отлично разбираются в игре, внимательно следят за каждым эпизодом. Они усердно работают всю неделю, чтобы накопить денег и провести семейный вечер на арене. А игроки часто даже не надевают форму команды на скамейке — это унизительно.

Разве ради этого люди откладывают деньги, чтобы увидеть кого-то у края площадки в обычной одежде? Теперь многие баскетболисты стали слишком чувствительными. Их раздражает адекватная реакция фанатов, они больше не стремятся к ощущению единства с ними. Игроки отчуждены от своих болельщиков. Скажешь что-то неприятное — тебя тут же выведут с арены. Это удручающая ситуация», — приводит слова Пиппена аккаунт MrBuckBuck в социальной сети X.

Отметим, что в НБА было введено новое правило «65 игр»: теперь для того, чтобы претендовать на индивидуальные награды — такие, как MVP или попадание в символические сборные — игрок должен провести не менее 65 матчей за сезон. Это нововведение направлено на то, чтобы мотивировать звёзд чаще выходить на площадку.