Вергун поделился ожиданиями от игры «Уралмаша» и УНИКСа в Basket Cup

Главный тренер баскетбольного клуба «Уралмаш» Ростислав Вергун высказался о предстоящем матче с УНИКСом в рамках Кубка WINLINE Basket Cup, который состоится сегодня, 14 января, в Екатеринбурге.

WINLINE Basket Cup 2025 . Группа B WINLINE Basket Cup 2025 . Группа B 14 января 2026, среда. 17:00 МСК Уралмаш Екатеринбург Не начался УНИКС Казань Кто победит в основное время? П1 X П2

«Кубок даёт нам дополнительную возможность встретиться с соперником высокого уровня, проявить себя и порадовать болельщиков качественным баскетболом. Именно с таким настроем мы обязаны выйти на паркет», — приводит слова Вергуна пресс-служба Единой лиги.

Напомним, УНИКС ещё не проигрывал в турнире Basket Cup, одержав две победы. «Уралмаш» идёт в групповом этапе со статистикой 1-2.

