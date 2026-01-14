Вергун поделился ожиданиями от игры «Уралмаша» и УНИКСа в Basket Cup
Главный тренер баскетбольного клуба «Уралмаш» Ростислав Вергун высказался о предстоящем матче с УНИКСом в рамках Кубка WINLINE Basket Cup, который состоится сегодня, 14 января, в Екатеринбурге.
WINLINE Basket Cup 2025 . Группа B
14 января 2026, среда. 17:00 МСК
Уралмаш
Екатеринбург
Не начался
УНИКС
Казань
«Кубок даёт нам дополнительную возможность встретиться с соперником высокого уровня, проявить себя и порадовать болельщиков качественным баскетболом. Именно с таким настроем мы обязаны выйти на паркет», — приводит слова Вергуна пресс-служба Единой лиги.
Напомним, УНИКС ещё не проигрывал в турнире Basket Cup, одержав две победы. «Уралмаш» идёт в групповом этапе со статистикой 1-2.
