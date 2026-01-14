Шакил О'Нил назвал 10 лучших игроков в истории баскетбола

Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американец Шакил О'Нил в интервью Netflix назвал, по его мнению, 10 лучших игроков в истории баскетбола.

Лидером списка стал шестикратный победитель лиги американец Майкл Джордан.

1. Майкл Джордан (США).

2. Коби Брайант (США).

3. Леброн Джеймс (США).

4. Мэджик Джонсон (США).

5. Билл Расселл (США).

6. Уилт Чемберлен (США).

7. Ларри Бёрд (США).

8. Хаким Оладжьювон (США).

9. Тим Данкан (США).

10. Джулиус Ирвинг (США).

Ранее О'Нил назвал трёх претендентов на звание лучшего игрока в истории.

