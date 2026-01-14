Скидки
Партизан Белград — Олимпиакос Пирей. Прямая трансляция
21:30 Мск
Баскетбол Новости

НБА подтвердила, что победный бросок Сиакама был сделан после неправильного заслона

Комментарии

Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) официально поддержала позицию главного тренера «Бостон Селтикс» Джо Маззуллы, заявив, что победный бросок Паскаля Сиакама из «Индианы Пэйсерс» в матче с «Селтикс» был выполнен после неправильно поставленного заслона. Соответствующее решение опубликовано в отчёте по последним двум минутам игры.

НБА — регулярный чемпионат
13 января 2026, вторник. 03:30 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
98 : 96
Бостон Селтикс
Бостон
Индиана Пэйсерс: Сиакам - 21, Хафф - 20, Нембард - 13, Уокер - 11, Джексон - 8, Несмит - 6, Макконнелл - 5, Поттер - 5, Шеппард - 5, Фёрфи - 4, Джонс, Брэдли, Томпсон
Бостон Селтикс: Притчард - 23, Уайт - 18, Саймонс - 16, Кета - 15, Хозер - 8, Уолш - 6, Гарза - 6, Гонсалес - 2, Шейерман - 2, Браун, Харпер Мл., Тиллман, Шульга, Уильямс, Буше

В отчёте говорится, что Сиакам «запоздал с установкой позиции заслона на пути Уайта и не дал ему ни времени, ни расстояния, чтобы изменить направление и избежать контакта». Это было признано ошибочным нефиксированием нарушения.

После поражения со счётом 96:98 Маззулла отвечал на все шесть вопросов журналистов одной и той же фразой: «Неправильный заслон». На той игре Сиакам, получив мяч после заслона, выполнил бросок с линии штрафных за 6,1 секунды до конца.

