Тренер «Лейкерс» — о дабл-дабле Леброна в матче с «Хоукс»: не ожидали, что он так сможет

Тренер «Лейкерс» — о дабл-дабле Леброна в матче с «Хоукс»: не ожидали, что он так сможет
Главный тренер клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» Джей Джей Редик признался, что звезда команды американский ветеран Леброн Джеймс превзошёл ожидания штаба в матче с «Атлантой Хоукс» (141:116), состоявшемся в ночь с 13 на 14 января мск.

НБА — регулярный чемпионат
14 января 2026, среда. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
141 : 116
Атланта Хоукс
Атланта
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 31, Дончич - 27, Эйтон - 17, Ларэвиа - 17, Смарт - 16, Винсент - 10, Хатимура - 7, Смит - 6, Вандербилт - 3, Бафкин - 3, Кнехт - 2, Тимме - 2, Джеймс, Клебер
Атланта Хоукс: Александер-Уолкер - 26, Макколлум - 25, Кисперт - 19, Джонсон - 13, Крейчи - 11, Дэниэлс - 8, Оконгву - 7, Гуйе - 5, Уоллес - 2, Кеннард, Рисашер, Ньюэлл

Напомним, Джеймс набрал 31 очко, совершил девять подборов и отдал 10 передач, едва не оформив трипл-дабл.

«Мы не ожидали, что он сможет так играть», — приводит слова Редика журналист Дейв Макменамин в социальных сетях.

Ранее Яннис Адетокунбо высказался о Леброне.

