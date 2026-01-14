Тренер «Лейкерс» — о дабл-дабле Леброна в матче с «Хоукс»: не ожидали, что он так сможет

Главный тренер клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» Джей Джей Редик признался, что звезда команды американский ветеран Леброн Джеймс превзошёл ожидания штаба в матче с «Атлантой Хоукс» (141:116), состоявшемся в ночь с 13 на 14 января мск.

Напомним, Джеймс набрал 31 очко, совершил девять подборов и отдал 10 передач, едва не оформив трипл-дабл.

«Мы не ожидали, что он сможет так играть», — приводит слова Редика журналист Дейв Макменамин в социальных сетях.

