Тренер «Лейкерс» — о дабл-дабле Леброна в матче с «Хоукс»: не ожидали, что он так сможет
Поделиться
Главный тренер клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» Джей Джей Редик признался, что звезда команды американский ветеран Леброн Джеймс превзошёл ожидания штаба в матче с «Атлантой Хоукс» (141:116), состоявшемся в ночь с 13 на 14 января мск.
НБА — регулярный чемпионат
14 января 2026, среда. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
141 : 116
Атланта Хоукс
Атланта
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 31, Дончич - 27, Эйтон - 17, Ларэвиа - 17, Смарт - 16, Винсент - 10, Хатимура - 7, Смит - 6, Вандербилт - 3, Бафкин - 3, Кнехт - 2, Тимме - 2, Джеймс, Клебер
Атланта Хоукс: Александер-Уолкер - 26, Макколлум - 25, Кисперт - 19, Джонсон - 13, Крейчи - 11, Дэниэлс - 8, Оконгву - 7, Гуйе - 5, Уоллес - 2, Кеннард, Рисашер, Ньюэлл
Напомним, Джеймс набрал 31 очко, совершил девять подборов и отдал 10 передач, едва не оформив трипл-дабл.
«Мы не ожидали, что он сможет так играть», — приводит слова Редика журналист Дейв Макменамин в социальных сетях.
Ранее Яннис Адетокунбо высказался о Леброне.
Фанаты «Лейкерс» спели Леброну Джеймсу песню в честь дня рождения
Комментарии
- 14 января 2026
-
15:01
-
14:58
-
13:44
-
13:25
-
13:24
-
13:19
-
13:00
-
12:54
-
12:38
-
12:35
-
12:33
-
11:54
-
11:33
-
11:01
-
11:01
-
10:42
-
10:30
-
10:01
-
10:00
-
09:54
-
09:45
-
09:40
-
09:37
-
09:15
-
08:58
-
08:50
-
08:30
-
08:30
-
08:15
-
07:40
-
07:35
-
07:28
-
07:15
-
07:00
-
06:39