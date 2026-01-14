Скидки
Главная Баскетбол Новости

Зоран Лукич заявил о желании пригласить Егора Дёмина на сборы российской команды

Зоран Лукич заявил о желании пригласить Егора Дёмина на сборы российской команды
Главный тренер мужской сборной России по баскетболу Зоран Лукич заявил о желании пригласить игрока клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Егора Дёмина на сборы национальной команды.

«Конечно, у меня есть желание пригласить Дёмина на сборы национальной команды. И не только Егора. Есть целая группа игроков, которые находятся за границей, которых хотел бы видеть. И в NCAA, и в G-лиге. Но есть очень много моментов, которые влияют на это», — приводит слова Лукича ТАСС.

Егору Дёмину 19 лет. Россиянин стал игроком НБА летом 2025 года, будучи выбранным под общим восьмым номером командой «Бруклин Нетс».

