Вице-президент «Локомотива»: наше будущее — за сильными воспитанниками

Вице-президент баскетбольного клуба «Локомотив-Кубань» Алексей Пегушин высказался об отношении руководства команды к работе с отечественными игроками.

«Я понимаю болельщиков, которые хотят чаще видеть российских игроков в решающие моменты. Но всё должно быть по справедливости, через работу на тренировках.

Конечно же, будущее «Локо» — за сильными собственными воспитанниками. И у каждого из наших пацанов обязательно будут шансы себя показать. Поэтому я желаю им усердия — оно выведет их на правильные рельсы, позволит потихоньку выигрывать конкуренцию, и они станут для команды ключевыми игроками», — приводит слова Пегушина «Матч ТВ».