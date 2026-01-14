Леброн Джеймс ответил, как относится к критике в нынешнем сезоне НБА

Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» американец Леброн Джеймс признался, что не переживает из критики в нынешнем сезоне.

«Я лишь надеюсь, что по завершении своей карьеры смогу оставить след в жизни тех, кто за мной следил все эти годы. У моих фанатов, которые были рядом со мной на этом пути больше 23 лет, с самого начала, когда я был ещё школьником.

Самое важное для меня — моя команда, мои близкие, которые всегда со мной. Всё остальное — не так важно», — приводит слова Джеймса CBS.

Леброн Джеймс поцеловал маму перед выходом на матч НБА