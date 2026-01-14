«Хватит слушать эту ложь». Дэвис — о слухах об операции

Бигмен и один из лидеров «Даллас Маверикс» Энтони Дэвис опроверг сообщения о предстоящей операции на руке, вмешательство могло бы завершить его сезон в НБА досрочно.

Инсайдер ESPN Шэмс Чарания ранее сообщил, что центровой ожидает операции по восстановлению повреждённых связок левой руки, которая вывела бы его из строя на несколько месяцев.

«Вам лучше перестать слушать всю эту ложь в этих приложениях! Ложь! Но вы продолжаете их слушать», — ответил на соответствующие посты Дэвис в социальной сети Х.

До травмы Дэвис (зарабатывающий $ 54,1 млн в этом сезоне) часто фигурировал в слухах об обмене. После травмы интерес к нему остыл, что повышает вероятность того, что он закончит сезон в «Далласе».

В августе Энтони сможет подписать с «Маверикс» максимальное четырёхлетнее продление на $ 275 млн. По данным источников, его агент Рич Пол не уверен, что клуб готов на такое обязательство.