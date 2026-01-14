Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Партизан Белград — Олимпиакос Пирей. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Вембаньяма стал вторым самым молодым игроком в истории НБА, совершившим 500 блок-шотов

Вембаньяма стал вторым самым молодым игроком в истории НБА, совершившим 500 блок-шотов
Комментарии

Центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма установил историческое достижение в матче регулярного чемпионата НБА с «Оклахома-Сити Тандер» (98:119), несмотря на поражение команды.

НБА — регулярный чемпионат
14 января 2026, среда. 04:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
119 : 98
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 34, Уильямс - 20, Карузо - 13, Уильямс - 11, Митчелл - 11, Холмгрен - 8, Джо - 8, Уоллес - 6, Уиггинс - 5, Уильямс - 3, Янгблад, Дженг
Сан-Антонио Спёрс: Касл - 20, Вембаньяма - 17, Фокс - 14, Шампани - 13, Харпер - 12, Джонсон - 9, Корнет - 8, Уотерс III - 3, Барнс - 2, Маклафлин, Олиник, Сохан, Брайант, Бийомбо

В возрасте 22 лет и 9 дней француз стал вторым самым молодым игроком в истории лиги, достигшим отметки в 500 блок-шотов за карьеру. Моложе был только Джош Смит (21 год и 88 дней).

Кроме того, Вембаньяма — четвёртый игрок с сезона-1973/1974 (когда блок-шоты стали официально фиксироваться), набравший 500 блоков за 143 игры или меньше, после Мануте Бола (121 игра), Дэвида Робинсона (124) и Марка Итона (136).

В самой игре Вембаньяма набрал 17 очков, сделал семь подборов и один блок-шот за 28 минут. В текущем сезоне он в среднем набирает 24,3 очка, делает 11,1 подборов и 2,8 блок-шота за игру.

Сейчас читают:
«Оклахома» переиграла «Сан-Антонио». У Гилджес-Александера 34 очка, у Вембаньямы — 17
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android