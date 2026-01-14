Вембаньяма стал вторым самым молодым игроком в истории НБА, совершившим 500 блок-шотов

Центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма установил историческое достижение в матче регулярного чемпионата НБА с «Оклахома-Сити Тандер» (98:119), несмотря на поражение команды.

В возрасте 22 лет и 9 дней француз стал вторым самым молодым игроком в истории лиги, достигшим отметки в 500 блок-шотов за карьеру. Моложе был только Джош Смит (21 год и 88 дней).

Кроме того, Вембаньяма — четвёртый игрок с сезона-1973/1974 (когда блок-шоты стали официально фиксироваться), набравший 500 блоков за 143 игры или меньше, после Мануте Бола (121 игра), Дэвида Робинсона (124) и Марка Итона (136).

В самой игре Вембаньяма набрал 17 очков, сделал семь подборов и один блок-шот за 28 минут. В текущем сезоне он в среднем набирает 24,3 очка, делает 11,1 подборов и 2,8 блок-шота за игру.