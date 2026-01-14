Скидки
Партизан Белград — Олимпиакос Пирей. Прямая трансляция
Баскетбол Новости

«Это не оправдание». Капитан «Локо» Патрик Миллер объяснил сложности команды

«Это не оправдание». Капитан «Локо» Патрик Миллер объяснил сложности команды
Разыгрывающий и капитан «Локомотива-Кубань» Патрик Миллер поделился мнением о непростом отрезке сезона для краснодарской команды, отметив проблемы со стабильностью и объяснив, на каких аспектах игры железнодорожники сейчас делают основной акцент.

— Сезон для «Локо» пока что складывается сложно: из топов обыграли только «Зенит», когда у них не было полсостава, с командами из нижней половины постоянно испытываете сложности, недавно проиграли «Енисею». Что можете сказать по этому поводу как капитан команды?
— Сильно поменялся состав и, соответственно, роли в команде, было много травм, появился новый тренер, но, конечно, это не оправдание. А факт в том, что у нас нет стабильности, мы до сих пор находимся в поиске того, какой командой должны быть. Прямо сейчас мы на тренировках концентрируемся на защите и на подборах, потому что именно подборы в последних матчах становились для нас главной проблемой, а когда у тебя есть защита, на этом уже можно строить игру дальше.

Моё мнение — старание у нас есть. Точнее, было во всех матчах, кроме тех, когда проиграли «Зениту» и когда нас разгромил ЦСКА. Но мы пока не можем оставаться стабильно хорошими. В прошлом сезоне у нас тоже были перепады — была победная серия, потом несколько поражений. Сейчас нам надо двигаться от игры к игре, фокусироваться на ближайшем матче и выкладываться ради победы. Тогда к нам придёт стабильность, и мы развернём нынешнюю ситуацию, — сказал Миллер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

Читайте полное интервью с Патриком Миллером на «Чемпионате».
