Партизан Белград — Олимпиакос Пирей. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:30 Мск
Капитан «Локомотива» Патрик Миллер высказался об атмосфере внутри команды

Капитан «Локомотива» Патрик Миллер высказался об атмосфере внутри команды
Разыгрывающий и капитан «Локомотива-Кубань» Патрик Миллер поделился мнением об атмосфере внутри команды, подчеркнув отсутствие внутренних конфликтов и отметив, что теперь важно перенести хорошую «химию» из раздевалки на площадку.

— Как оценишь атмосферу в команде?
— Настроены все серьёзно, потому что нам уже очень сильно нужно побеждать. При этом все друг с другом общаются хорошо, нет никаких группировок, никакого негатива, языка тела, который говорил бы о проблемах во взаимоотношениях внутри команды. Моё мнение — вне площадки «химия» внутри команды правильная. Теперь надо перенести это на площадку, — сказал Миллер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

Читайте полное интервью с Патриком Миллером на «Чемпионате».
