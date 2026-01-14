Скидки
Партизан Белград — Олимпиакос Пирей. Прямая трансляция
Патрик Миллер — о «Локо»: понимаю, почему может казаться, что многие из нас сами по себе

Патрик Миллер — о «Локо»: понимаю, почему может казаться, что многие из нас сами по себе
Комментарии

Капитан «Локомотива-Кубань» Патрик Миллер выразил уверенность, что внутри команды нет никаких конфликтов, а все игроки настроены на совместную работу ради побед.

— Создаётся впечатление, что командной игры «Локо» не хватает. В чём дело?
— Понимаю, почему со стороны может казаться, что многие из нас сами по себе. Но я никого в команде не назову эгоистом. Каждый стремится максимально помочь. Да, иногда это выглядит, словно ты берёшь всё на себя. Именно поэтому нам сейчас надо разобраться, как снова сделать нашу игру командной. Может, попробовать другие комбинации, другие пятёрки. Но поверьте: каждый здесь хочет одного — побеждать, — сказал Миллер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

Читайте полное интервью с Патриком Миллером на «Чемпионате».
