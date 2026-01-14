Миллер ответил, какие изменения вносит в «Локомотив» новый главный тренер Томович

Разыгрывающий «Локомотива-Кубань» Патрик Миллер поделился мнением о новом главном тренере команды Томиславе Томовиче. На этом посту сербский специалист сменил Антона Юдина. Ранее железнодорожники уступили красноярскому «Енисею» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ (78:86).

— Что скажешь о новом тренере? Что он привнёс в команду?

— Мы сейчас очень много всего разучиваем, запоминаем. У нас словно снова предсезонка. Он требует от нас играть с дисциплиной и страстью, действовать жёстко, контактно — думаю, это именно то, что нужно в нашей ситуации. Да, с «Енисеем» не получилось, но это была первая игра нового тренера, так что мы всё равно будем верить в то, что всё получится, делать, что он говорит. Мне очень нравится, что новый тренер привнёс в команду, поэтому я хочу играть полезно, чтобы радовать его победами, – сказал Миллер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

