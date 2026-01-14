«Уралмаш» вырвал победу в матче Basket Cup с УНИКСом

В Екатеринбурге на стадионе «ДИВС Уралочка» завершился матч группового этапа внутрисезонного турнира Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026 WINLINE Basket Cup, в котором «Уралмаш» принимал УНИКС из Казани. Встреча проходила в упорной борьбе и завершилась в пользу хозяев площадки со счётом 77:74 (17:19, 19:23, 20:12, 21:20).

Самым результативным в составе победителей стал центровой Тайрелл Нэльсон, набравший 20 очков, сделавший пять подборов и одну передачу. В составе казанского клуба лучшую результативность показал центровой Джален Рейнольдс, в активе которого 17 очков, четыре подбора и две передачи.

В следующем туре «Уралмаш» на выезде сыграет с «Зенитом» из Санкт-Петербурга. Матч состоится 12 февраля января и начнётся в 20:00 мск. УНИКС в следующем туре примет бонийский клуб «Игокеа». Встреча состоится 28 января и начнётся в 19:00 мск.

Баскетболист врезался в двух девушек во время интервью: