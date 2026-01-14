Скидки
Партизан Белград — Олимпиакос Пирей. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:30 Мск
Баскетбол Новости

Уралмаш — УНИКС, результат матча 14 января 2025, счет 77:74, WINLINE Basket Cup — 2025/2026

«Уралмаш» вырвал победу в матче Basket Cup с УНИКСом


В Екатеринбурге на стадионе «ДИВС Уралочка» завершился матч группового этапа внутрисезонного турнира Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026 WINLINE Basket Cup, в котором «Уралмаш» принимал УНИКС из Казани. Встреча проходила в упорной борьбе и завершилась в пользу хозяев площадки со счётом 77:74 (17:19, 19:23, 20:12, 21:20).

WINLINE Basket Cup 2025 . Группа B
14 января 2026, среда. 17:00 МСК
Уралмаш
Екатеринбург
Окончен
77 : 74
УНИКС
Казань
Уралмаш: Нэльсон - 20, Далтон - 14, Герасимов - 12, Даглас - 9, Эллис - 8, Карданахишвили - 5, Нэвелс - 4, Писклов - 3, Новиков - 2, Пынько, Петенев, Белянков
УНИКС: Рейнольдс - 17, Бингэм - 15, Брюэр - 13, Д. Кулагин - 10, Лопатин - 10, Швед - 9, Халилулаев, Беленицкий, Захаров, Абдулбасиров, Белоусов, Стуленков

Самым результативным в составе победителей стал центровой Тайрелл Нэльсон, набравший 20 очков, сделавший пять подборов и одну передачу. В составе казанского клуба лучшую результативность показал центровой Джален Рейнольдс, в активе которого 17 очков, четыре подбора и две передачи.

В следующем туре «Уралмаш» на выезде сыграет с «Зенитом» из Санкт-Петербурга. Матч состоится 12 февраля января и начнётся в 20:00 мск. УНИКС в следующем туре примет бонийский клуб «Игокеа». Встреча состоится 28 января и начнётся в 19:00 мск.

Календарь Вasket Cup сезона-2025/2026
Турнирная таблица Вasket Cup сезона-2025/2026

