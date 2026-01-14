Скидки
«Это белый Леброн Джеймс». Кендрик Перкинс выделил игрока НБА

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в сезоне-2007/2008 в составе «Бостон Селтикс», а ныне спортивный обозреватель и эксперт американец Кендрик Перкинс поделился мнением о 19-летнем форварде «Даллас Маверикс» Купере Флэгге.

«Он белый Леброн Джеймс. Когда говоришь о его баскетбольном IQ, понимаешь, что он у него есть. Когда говоришь о его способности созидать, защищаться, делать все эти вещи, понимаешь, что у Купера Флэгга есть весь этот пакет навыков, разве что за вычетом части атлетизма Леброна», — сказал Перкинс на канале Road Trippin' Show в YouTube.

