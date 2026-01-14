Скидки
Главная Баскетбол Новости

Леброн отреагировал на тренировку Алькараса перед AO-2026 в джерси баскетболиста

Леброн отреагировал на тренировку Алькараса перед AO-2026 в джерси баскетболиста
Комментарии

Лёгкий форвард и лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс отреагировал на недавний жест испанского теннисиста Карлоса Алькараса. Шестикратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира появился в майке Леброна во время тренировки перед Открытым чемпионатом Австралии 2026 года (AO-2026).

Джеймс репостнул фотографию Алькараса на своих страницы в социальных сетях и сопроводил её подписью с несколькими смайлами (юному королю).

Фото: Скриншот

Открытый чемпионат Австралии пройдёт с 18 января по 1 февраля в Мельбурне.

Ранее экс-игрок НБА Кендрик Перкинс высказался о баскетболисте, который является «белым» Леброном.

