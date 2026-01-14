Ростислав Вергун объявил об уходе с поста главного тренера «Уралмаша» после победы клуба

43-летний белорусский специалист Ростислав Вергун покинул пост главного тренера екатеринбуржского «Уралмаша». Об этом решении он рассказал на пресс-конференции после матча внутрисезонного турнира Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026 WINLINE Basket Cup с УНИКСом – 77:74 (17:19, 19:23, 20:12, 21:20).

«Я покидаю пост главного тренера «Уралмаша». Екатеринбург всегда будет в моём сердце. Это были прекрасные два года. Поедем домой, будем искать новый путь, новую историю. Конец – это всегда начало чего-то нового», — приводит слова Вергуна пресс-служба Единой лиги ВТБ.

Материалы по теме «Уралмаш» вырвал победу в матче Basket Cup с УНИКСом

Баскетболист врезался в двух девушек во время интервью: