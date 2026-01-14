Скидки
Партизан Белград — Олимпиакос Пирей. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:30 Мск
Ростислав Вергун объявил об уходе с поста главного тренера «Уралмаша» после победы клуба

Ростислав Вергун объявил об уходе с поста главного тренера «Уралмаша» после победы клуба
43-летний белорусский специалист Ростислав Вергун покинул пост главного тренера екатеринбуржского «Уралмаша». Об этом решении он рассказал на пресс-конференции после матча внутрисезонного турнира Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026 WINLINE Basket Cup с УНИКСом – 77:74 (17:19, 19:23, 20:12, 21:20).

WINLINE Basket Cup 2025 . Группа B
14 января 2026, среда. 17:00 МСК
Уралмаш
Екатеринбург
Окончен
77 : 74
УНИКС
Казань
Уралмаш: Нэльсон - 20, Далтон - 14, Герасимов - 12, Даглас - 9, Эллис - 8, Карданахишвили - 5, Нэвелс - 4, Писклов - 3, Новиков - 2, Пынько, Петенев, Белянков
УНИКС: Рейнольдс - 17, Бингэм - 15, Брюэр - 13, Д. Кулагин - 10, Лопатин - 10, Швед - 9, Халилулаев, Беленицкий, Захаров, Абдулбасиров, Белоусов, Стуленков

«Я покидаю пост главного тренера «Уралмаша». Екатеринбург всегда будет в моём сердце. Это были прекрасные два года. Поедем домой, будем искать новый путь, новую историю. Конец – это всегда начало чего-то нового», — приводит слова Вергуна пресс-служба Единой лиги ВТБ.

