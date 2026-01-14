Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Партизан Белград — Олимпиакос Пирей. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

МБА-МАИ — Локомотив-Кубань, результат матча 14 января 2026, счет 82:107, Единая лига ВТБ – 2025/2026

«Локомотив-Кубань» на выезде разгромил МБА-МАИ в матче Единой лиги
Комментарии

Завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в ходе которого московская МБА-МАИ принимала краснодарский «Локомотив-Кубань». Встреча закончилась уверенной победой гостевой команды. Счёт матча — 107:82 (27:24, 26:22, 27:17, 27:19).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
14 января 2026, среда. 19:00 МСК
МБА-МАИ
Москва
Окончен
82 : 107
Локомотив-Кубань
Краснодар
МБА-МАИ: Барашков - 17, Гудумак - 15, Певнев - 12, Платунов - 11, Балашов - 9, Зайцев - 6, Воронов - 5, Савков - 4, Трушкин - 2, Личутин - 1, Комолов, Исмаилов
Локомотив-Кубань: Миллер - 23, Хантер - 20, Джонсон - 15, Мартин - 12, Попов - 12, Коновалов - 10, Шеянов - 5, Темиров - 4, Мур - 3, Ищенко - 2, Самойленко - 1, Робертсон

Самым результативным в составе победителей стал разыгрывающий Патрик Миллер. На его счету 23 очка, четыре подбора и восемь передач. У МБА-МАИ лучшую результативность показал лёгкий форвард Максим Барашков, в его активе семь очков, пять подборов и две передачи.

В следующем туре МБА-МАИ на выезде сыграет с казанским УНИКСом. Встреча состоится 18 января и начнётся в 18:00 мск. «Локомотив-Кубань» в следующем туре примет «Зенит». Матч состоится 18 января, начало — в 15:30 мск.

Календарь Единой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Единой лиги сезона-2025/2026
Материалы по теме
«Не планирую проигрывать!» Капитан «Локо» Миллер — о новом тренере и сложном периоде клуба
Эксклюзив
«Не планирую проигрывать!» Капитан «Локо» Миллер — о новом тренере и сложном периоде клуба

Ислам Махачев поиграл в баскетбол в Дагестане:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android