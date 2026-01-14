«Локомотив-Кубань» на выезде разгромил МБА-МАИ в матче Единой лиги

Завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в ходе которого московская МБА-МАИ принимала краснодарский «Локомотив-Кубань». Встреча закончилась уверенной победой гостевой команды. Счёт матча — 107:82 (27:24, 26:22, 27:17, 27:19).

Самым результативным в составе победителей стал разыгрывающий Патрик Миллер. На его счету 23 очка, четыре подбора и восемь передач. У МБА-МАИ лучшую результативность показал лёгкий форвард Максим Барашков, в его активе семь очков, пять подборов и две передачи.

В следующем туре МБА-МАИ на выезде сыграет с казанским УНИКСом. Встреча состоится 18 января и начнётся в 18:00 мск. «Локомотив-Кубань» в следующем туре примет «Зенит». Матч состоится 18 января, начало — в 15:30 мск.

Ислам Махачев поиграл в баскетбол в Дагестане: