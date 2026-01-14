«Зенит» дома проиграл «Пари НН» в Единой лиге

Завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в ходе которого петербуржский «Зенит» принимал «Пари Нижний Новгород». Встреча закончилась победой гостей со счётом 99:89 (18:13, 27:21, 27:28, 27:27)

Самым результативным в составе победителей стал защитник Айзея Вашингтон. На счету американца 28 очков, один подбор и пять результативных передач. В составе «Зенита» чаще всего кольцо соперников поражал американский защитник Ливай Рэндольф, в его активе 18 очков. Также у него два подбора и две результативные передачи.

В следующем туре «Зенит» сыграет в гостях с кранодарским «Локомотивом-Кубань». Встреча состоится 18 января и начнётся в 15:30 мск. «Пари Нижний Новгород» в следующем туре примет «Автодор». Матч состоится 17 января, начало — в 14:00 мск.

Ислам Махачев поиграл в баскетбол в Дагестане: