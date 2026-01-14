Скидки
Партизан Белград — Олимпиакос Пирей. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:30 Мск
Баскетбол

Зенит — Пари Нижний Новгород, результат матча 14 января 2026, счет 89:99, Единая лига ВТБ – 2025/2026

«Зенит» дома проиграл «Пари НН» в Единой лиге
Комментарии

Завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в ходе которого петербуржский «Зенит» принимал «Пари Нижний Новгород». Встреча закончилась победой гостей со счётом 99:89 (18:13, 27:21, 27:28, 27:27)

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
14 января 2026, среда. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
89 : 99
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Зенит: Рэндольф - 18, Мартюк - 12, Емченко - 11, Фрейзер - 10, Жбанов - 9, Шаманич - 9, Роберсон - 7, Узинский - 6, Воронцевич - 3, Щербенев - 2, Карасёв - 2, Кривых
Пари Нижний Новгород: Вашингтон - 28, Лукач - 20, Платонов - 13, Хоменко - 9, Бабурин - 9, Хвостов - 8, Попов - 8, Карпенков - 2, Хантер - 2, Буринский, Шендеров, Зоткин

Самым результативным в составе победителей стал защитник Айзея Вашингтон. На счету американца 28 очков, один подбор и пять результативных передач. В составе «Зенита» чаще всего кольцо соперников поражал американский защитник Ливай Рэндольф, в его активе 18 очков. Также у него два подбора и две результативные передачи.

В следующем туре «Зенит» сыграет в гостях с кранодарским «Локомотивом-Кубань». Встреча состоится 18 января и начнётся в 15:30 мск. «Пари Нижний Новгород» в следующем туре примет «Автодор». Матч состоится 17 января, начало — в 14:00 мск.

Календарь Единой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Единой лиги сезона-2025/2026
