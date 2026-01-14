Результаты матчей Basket Cup 14 января

В среду, 14 января, во внутрисезонном турнире Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026 WINLINE Basket Cup состоялся очередной игровой день, в рамках которого болельщики могли посмотреть один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатом.

Basket Cup. Результаты 14 января:

«Уралмаш» — УНИКС — 70:98.

Напомним, участие во внутрисезонном турнире принимают шесть российских команд и два клуба из Европы. Помимо «Уралмаша» и УНИКСа, в соревнованиях выступают московский ЦСКА, петербуржский «Зенит», «Уралмаш» из Екатеринбурга, краснодарский «Локомотив-Кубань», казанский УНИКС, пермская «Бетсити Парма», а также боснийская «Игокеа» и сербская «Мега».

Баскетболист врезался в двух девушек во время интервью: