Главная Баскетбол Новости

Basket Cup — 2025/2026: результаты на 14 января 2026, календарь, таблица

Результаты матчей Basket Cup 14 января
Комментарии

В среду, 14 января, во внутрисезонном турнире Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026 WINLINE Basket Cup состоялся очередной игровой день, в рамках которого болельщики могли посмотреть один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатом.

Basket Cup. Результаты 14 января:

«Уралмаш» — УНИКС — 70:98.

Напомним, участие во внутрисезонном турнире принимают шесть российских команд и два клуба из Европы. Помимо «Уралмаша» и УНИКСа, в соревнованиях выступают московский ЦСКА, петербуржский «Зенит», «Уралмаш» из Екатеринбурга, краснодарский «Локомотив-Кубань», казанский УНИКС, пермская «Бетсити Парма», а также боснийская «Игокеа» и сербская «Мега».

Календарь Вasket Cup сезона-2025/2026
Турнирная таблица Вasket Cup сезона-2025/2026
«Уралмаш» сотворил историю! А УНИКС впервые оступился в Basket Cup
Баскетболист врезался в двух девушек во время интервью:

