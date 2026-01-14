«Уралмаш» объявил об уходе Ростислава Вергуна с поста главного тренера

«Уралмаш» подтвердил уход Ростислава Вергуна с должности главного тренера. Об отставке 43-летний белорусский специалист объявил на пресс-конференции после матча внутрисезонного турнира Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026 WINLINE Basket Cup с УНИКСом – 77:74 (17:19, 19:23, 20:12, 21:20).

Вергун возглавил «Уралмаш» по ходу сезона 2023/2024. Под его руководством команда дважды выходила в плей-офф Единой лиги ВТБ, навязывая серьёзную борьбу лидерам чемпионата, а главным достижением стало историческое золото в Кубке России.

«Мы благодарим тренера за искреннюю самоотдачу и профессиональную работу. Желаем успехов в дальнейшей карьере!» — говорится в сообщении пресс-службы «Уралмаша».

