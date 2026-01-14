Единая лига: результаты матчей 14 января

В среду, 14 января, в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026 состоялся очередной игровой день, в рамках которого поклонники российского баскетбола смогли посмотреть два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.

Единая лига. Результаты 14 января:

МБА-МАИ — «Локомотив-Кубань» — 82:107;

«Зенит» – «Пари Нижний Новгород» – 89:99.

Первое место в турнирной таблице Единой лиги в настоящий момент занимает ЦСКА, на счету которого 18 побед и два поражения. На втором месте располагается УНИКС, у которого такой же показатель побед и поражений. Топ-3 замыкает «Бетсити-Парма» (14 побед и семь поражений).

Ислам Махачев поиграл в баскетбол в Дагестане: