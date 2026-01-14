Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Партизан Белград — Олимпиакос Пирей. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Единая лига – 2025/2026: результаты на 14 января, календарь, таблица

Единая лига: результаты матчей 14 января
Комментарии

В среду, 14 января, в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026 состоялся очередной игровой день, в рамках которого поклонники российского баскетбола смогли посмотреть два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.

Единая лига. Результаты 14 января:

МБА-МАИ — «Локомотив-Кубань» — 82:107;
«Зенит» – «Пари Нижний Новгород» – 89:99.

Первое место в турнирной таблице Единой лиги в настоящий момент занимает ЦСКА, на счету которого 18 побед и два поражения. На втором месте располагается УНИКС, у которого такой же показатель побед и поражений. Топ-3 замыкает «Бетсити-Парма» (14 побед и семь поражений).

Календарь Единой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Единой лиги сезона-2025/2026
Материалы по теме
Это уже больше похоже на «Локо». Томович оформил первую победу в Единой лиге — над МБА-МАИ
Это уже больше похоже на «Локо». Томович оформил первую победу в Единой лиге — над МБА-МАИ

Ислам Махачев поиграл в баскетбол в Дагестане:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android