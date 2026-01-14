Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Партизан — Олимпиакос, результат матча 14 января 2026, счет 66:104, Евролига – 2025/2026

«Олимпиакос» на выезде разгромил «Партизан» в Евролиге с разницей в 38 очков
Комментарии

Завершился матч 22-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором белградский «Партизан» принимал греческий клуб «Олимпиакос». Встреча закончилась убедительной победой гостей со счётом 104:66 (20:17, 32:13, 27:13, 25:23).

Евролига . Регулярный чемпионат. 22-й тур
14 января 2026, среда. 21:30 МСК
Партизан
Белград, Сербия
Окончен
66 : 104
Олимпиакос
Пирей, Греция
Партизан: Мууринен, Вашингтон, Осетковски, Бошнякович, Маринкович, Покушевски, Пэйн, Бонга, Лакич, Джекири, Фернанду, Калатес
Олимпиакос: Уолкап, Нтиликина, Уорд, Ларенцакис, Везенков, Папаниколау, Дорси, Питерс, Милутинов, Холл, Маккиссик, Фурнье

Самым результативным игроком в составе «Олимпиакоса» стал форвард Александар Везенков. На счету болгарина 25 очков, семь подборов и одна передача. У «Партизана» лучшую результативность продемонстрировал американский защитник Дуэйн Вашингтон, в его активе 28 очка и три передачи.

В следующем туре регулярного чемпионата «Партизан» на выезде сыграет с мюнхенской «Баварией». Встреча состоится 20 января и начнётся в 22:30 мск. «Олимпиакос» в рамках 23-го тура примет израильский «Маккаби» из Тель-Авива. Матч состоится 20 января, начало — в 20:15 мск.

Календарь Евролиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Евролиги сезона-2025/2026
Материалы по теме
«Не планирую проигрывать!» Капитан «Локо» Миллер — о новом тренере и сложном периоде клуба
Эксклюзив
«Не планирую проигрывать!» Капитан «Локо» Миллер — о новом тренере и сложном периоде клуба

Экс-игрок Евролиги поучаствовал в драке своего клуба из Сербии:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android