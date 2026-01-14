«Олимпиакос» на выезде разгромил «Партизан» в Евролиге с разницей в 38 очков

Завершился матч 22-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором белградский «Партизан» принимал греческий клуб «Олимпиакос». Встреча закончилась убедительной победой гостей со счётом 104:66 (20:17, 32:13, 27:13, 25:23).

Самым результативным игроком в составе «Олимпиакоса» стал форвард Александар Везенков. На счету болгарина 25 очков, семь подборов и одна передача. У «Партизана» лучшую результативность продемонстрировал американский защитник Дуэйн Вашингтон, в его активе 28 очка и три передачи.

В следующем туре регулярного чемпионата «Партизан» на выезде сыграет с мюнхенской «Баварией». Встреча состоится 20 января и начнётся в 22:30 мск. «Олимпиакос» в рамках 23-го тура примет израильский «Маккаби» из Тель-Авива. Матч состоится 20 января, начало — в 20:15 мск.

