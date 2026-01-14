Скидки
Баскетбол

Евролига – 2025/2026: результаты на 14 янвапя, календарь, таблица

Евролига: результаты матчей 14 января
В среду, 14 января, в регулярном чемпионате Евролиги сезона-2025/2026 состоялся очередной игровой день, в рамках которого поклонники европейского баскетбола могли посмотреть один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатом.

Евролига. Результаты 14 января:

«Партизан» — «Олимпиакос» — 66:104.

Первое место в турнирной таблице Евролиги в данный момент занимает «Хапоэль». У команды из Тель-Авива (Израиль) 14 побед и шесть поражений. На второй строчке «Монако» (14 побед и семь поражений). Тройку сильнейших замыкает «Валенсия», в активе которой 14 побед при семи поражениях.

Календарь Евролиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Евролиги сезона-2025/2026
Сербы включили песню о России на матче с «Жальгирисом»:

