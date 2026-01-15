В Иране убиты баскетболист, футбольный тренер и бывший футболист — Hengaw

Трое членов спортивного сообщества Ирана — бывший футболист Моджтаба Торшиз, молодой баскетболист Ахмад Хосравани и футбольный тренер Мехди Лавасани — погибли в результате огнестрельных ранений, полученных во время протестов в Тегеране. Об этом информирует Hengaw.

Фото: https://hengaw.net

По данным источника, трагедия произошла вечером 8 января 2026 года. Лавасани, отец двухлетнего ребёнка, был застрелен в спину и скончался на месте. Хосравани был 21 год. Он учился в Технологическом университете Шарифа и выступал за баскетбольную команду 3х3 Farzan Shemiran. Торшиз выступал за несколько иранских футбольных клубов, включая «Нассаджи Мазандеран», «Трактор», «Фаджр Сепаси» и «Мес Керман».

