Секулич назвал причину домашнего поражения «Зенита» в матче с «Пари НН»

Главный тренер «Зенита» Александр Секулич прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с клубом «Пари Нижний Новгород». Встреча проходила в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 99:89 (18:13, 27:21, 27:28, 27:27) в пользу нижегородцев.

«Основная причина поражения в том, что мы не были сосредоточены на том уровне, на котором должны были быть. То, как мы справлялись с некоторыми моментами, недопустимо. Кроме того, они чрезвычайно хорошо бросали и часто набирали очки второго шанса. Каждый раз, когда у нас появлялась возможность вернуться в игру, мы допускали одну-две элементарные, глупые ошибки, позволяли им снова оторваться, и так происходило на протяжении всей игры. Такие вещи недопустимы для команды нашего уровня», — приводит слова Секулича пресс-служба «Зенита».

