Еврокубок: результаты матчей 14 января

В ночь с 14 на 15 января мск в Еврокубке сезона-2025/2026 завершился очередной игровой день, в рамках которого поклонники европейского баскетбола смогли посмотреть шесть матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами дня.

Еврокубок. Результаты 14 января:

«Тюрк Телеком» — «Лондон Лайонс» — 88:63;

«Ратиофарм Ульм» — «Хемниц 99» — 88:76;

«Будучность» — «Лиеткабелис» — 95:81;

«Арис» — «Хапоэль» Иерусалим — 77:96;

«Бурк» — «Бешикташ» — 99:103;

«Умана Рейер» — «Шлёнск» — 103:76.

Напомним, действующим обладателем титула Еврокубка является «Хаппоэль» из Тель-Авива (Израиль). В финале израильский клуб встречался с испанской командой «Гран Канария» и победил в двух матчах.

