Чарания раскрыл, когда лидер «Денвера» Никола Йокич может вернуться в строй

Инсайдер Шэмс Чарания поделился подробностями о восстановлении лидера «Денвер Наггетс» Николы Йокича после травмы колена, полученной в конце декабря.

«Никола Йокич возобновил тренировки на площадке. Он восстанавливается по графику и даже с небольшим опережением. Ожидается, что Никола вернётся в строй к концу этого месяца — это как раз укладывается в первоначальные сроки в четыре недели. В «Наггетс» настроены оптимистично и верят, что Йокич сможет сыграть уже в конце января. Наблюдается отличный, быстрый прогресс. Если Никола вернётся к этому сроку, у него также останется окно для того, чтобы претендовать на награды по итогам сезона, такие как MVP и включение в символические сборные», — сказал Чарания в эфире шоу NBA Today.

Йокич провёл беседу с судьями НБА на тренировке «Денвера»: