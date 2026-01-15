Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Чарания раскрыл, когда лидер «Денвера» Никола Йокич может вернуться в строй

Чарания раскрыл, когда лидер «Денвера» Никола Йокич может вернуться в строй
Комментарии

Инсайдер Шэмс Чарания поделился подробностями о восстановлении лидера «Денвер Наггетс» Николы Йокича после травмы колена, полученной в конце декабря.

«Никола Йокич возобновил тренировки на площадке. Он восстанавливается по графику и даже с небольшим опережением. Ожидается, что Никола вернётся в строй к концу этого месяца — это как раз укладывается в первоначальные сроки в четыре недели. В «Наггетс» настроены оптимистично и верят, что Йокич сможет сыграть уже в конце января. Наблюдается отличный, быстрый прогресс. Если Никола вернётся к этому сроку, у него также останется окно для того, чтобы претендовать на награды по итогам сезона, такие как MVP и включение в символические сборные», — сказал Чарания в эфире шоу NBA Today.

Материалы по теме
Игрок ростом 183 см превзошёл Йокича, Сабониса и Эйтона по важному показателю в статистике

Йокич провёл беседу с судьями НБА на тренировке «Денвера»:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android