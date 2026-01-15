В МБА-МАИ высказались о решении Даниила Касаткина перейти в «Енисей»

Генеральный директор МБА-МАИ Игорь Кочарян дал комментарий по поводу перехода форварда Даниила Касаткина в красноярский «Енисей». Ранее стало известно, что стороны заключили соглашение, рассчитанное до конца сезона-2026/2027.

– Даня сегодня приходил к нам, поблагодарил команду и клуб за поддержку, хорошие слова нам сказал, мы обнялись. Мы подтвердили, что готовы с радостью принять его снова в команде. Он сообщил о договорённостях, которые у него были ранее с «Енисеем» и что он будет это выполнять. Выбор есть выбор. Мы можем Даню только поддержать.

— Не расстроились, что Даниил не у вас в команде будет?

— В ситуации с Даней сложно говорить расстроились. Мы в целом счастливы за него, и это уже второй вопрос — где он будет играть. Главное, что он здесь, со своей семьёй. Он отдохнул и принял решение. Мы уважаем его позицию, которая чтит договорённости с «Енисеем», — приводит слова Кочаряна «Матч ТВ».

Напомним, недавно Касаткин был освобождён из заключения во Франции, где он содержался с лета 2025 года, и вернулся в Россию. Спортсмен был арестован по запросу США в аэропорту Руасси-Шарль-де-Голль, куда он прибыл вместе со своей невестой. Даниила подозревали в участии в хакерской группировке.

