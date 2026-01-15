«Все в шоке». Виллануэва вспомнил о драке с нокаутом на тренировке в «Детройте»

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации Чарли Виллануэва вспомнил о драке на тренировке в «Детройт Пистонс», которая завершилась нокаутом. По словам Виллануэвы, инцидент произошёл на паркете во время столкновения Кори Маггетти с Кайлом Синглером.

«Вы когда-нибудь видели, как вашего одноклубника откровенно «роняли»? Лично я был свидетелем такого. Кто именно? Сейчас расскажу. Такое вообще случалось у кого-то? Нет, реально, вы сами видели когда-нибудь, чтобы вашего знакомого так вырубали? Это было на паркете, не где-то на улице. Короче, история такая — времена, когда я играл в «Детройте». Могу назвать имена, мне скрывать нечего.

Это был Кори Маггетти. Да, тот самый, здоровяк, которого знают все, будто бы экшн-фигурка — такой же крепкий, как игрушка G.I. Joe. В общем, случилась стычка с Кайлом Синглером. Они сначала потолкались, потом локтями друг друга задели. Кори говорит: «Ещё раз тронешь — пожалеешь». А Кайлу всё равно, он снова полез на рожон. И тут Кори — одним ударом, и всё, Кайл улетел в нокаут. Реально, одним движением — и парень просто «вырубился».

Я был рядом, всё видел. На площадке просто тишина, все в шоке. Парень даже захрапел, представьте, прямо на паркете. Мы сразу кричим тренеру: «Эй, тренер! Идите сюда, тут у нас ЧП!» После этого случая Кори Маггетти больше за команду не играл, его тут же отстранили. По-моему, это было где-то в середине сезона, может чуть позже. Судили ли потом Кори? Не слышал, вроде никакого разбирательства не было, всё осталось внутри клуба. Только вот теперь я эту историю и рассказываю», — сказал Виллануэва на канале To The Baha в YouTube.

