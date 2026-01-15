Скидки
Патрик Миллер: я привык, что забиваю, и «Локо» выигрывает, а в этом сезоне всё не так

Комментарии

Капитан и разыгрывающий «Локомотива-Кубань» Патрик Миллер рассказал о смене своей роли в команде. По словам баскетболиста, после полного комплектования состава легионерами его функции на площадке изменились, и теперь он старается быть полезным команде не только в наборе очков, но и в других аспектах игры.

— В первый месяц чемпионата ты трижды попадал в символическую сборную недели, а после этого — ни разу. С чем это связываешь?
— Роль в команде изменилась. Мы с тех пор полностью укомплектовали состав иностранными игроками, так что набирать очки перестало быть одной из моих главных задач. Теперь мне говорят больше раздавать передачи, а бросать меньше, чем в прошлом сезоне. Знаю, что от меня требуют задействовать партнёров, давать команде энергию, особенно в обороне. Но я привык, что забиваю, и «Локо» выигрывает, а в этом сезоне всё не так. И я пытаюсь адаптироваться к этому, понять, как быть более полезным. Знаю, что другие тоже видят, что моя роль изменилась. И хочу скорее всё понять, чтобы снова поймать правильный ритм, и чтобы команда побеждала, — сказал Миллер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

