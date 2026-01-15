«Два разных игрока». Миллер – о своём выступлении сейчас и в плей-офф прошлого сезона ЕЛ

Капитан и разыгрывающий «Локомотива-Кубань» Патрик Миллер сравнил свою нынешнюю игру с выступлением в плей-офф прошлого сезона Единой лиги ВТБ. Баскетболист подчеркнул, что по-прежнему стремится приносить максимальную пользу команде и вернуть прежний игровой кураж.

— Можешь сравнить себя нынешнего с Патриком образца прошлого плей-офф?

— Два разных игрока… В прошлом плей-офф у меня был кураж, который продлился ещё примерно месяц в нынешнем чемпионате — как раз когда меня включали в сборные недели. Может, сейчас у меня роль в команде не такая, за которую берут в символические сборные. Но я хочу понимать, как сейчас могу приносить максимальную пользу. Я чувствую, что обязан играть так, чтобы «Локо» побеждал. Понимаю, что сейчас люди могут не видеть во мне лидера команды. Поэтому очень важно снова обрести кураж, пройти через этот сложный период и выбраться из него более сильным. Так что я очень хочу здорово сыграть с МБА-МАИ и потом ещё с «Зенитом» в воскресенье. Хочу показать, что всё ещё тот, кем был в прошлом году. Потому что знаю, что ничего не изменилось — я тот же самый. Сейчас мне просто нужно это показать. И, надеюсь, команда тоже хочет, чтобы я это показал, — сказал Миллер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

Главные новости дня: