«Именно это стало главной ошибкой». Перасович — о поражении УНИКСа в матче с «Уралмашем»

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович дал комментарий по поводу матча группового этапа внутрисезонного турнира Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026 WINLINE Basket Cup с «Уралмашем». Встреча проходила в Екатеринбурге и завершилась в пользу хозяев площадки со счётом 77:74 (17:19, 19:23, 20:12, 21:20).

«Поздравляю «Уралмаш». Они играли лучше нас и заслужили победу. Мы начали матч хорошо, создали преимущество в 16 очков, но очень быстро его растеряли. После большого перерыва, особенно в третьей четверти, мы выступили плохо, и наша игра разладилась.

Сегодня мы слишком много пытались реализовать трёхочковые броски. Для нашей команды это не самый подходящий вариант, потому что у нас есть сильные баскетболисты, ориентированные на игру в «краске». Именно это стало нашей главной ошибкой», — приводит слова Перасовича пресс-служба УНИКСа.

Главные новости дня: