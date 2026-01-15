Скидки
Нью-Орлеан Пеликанс — Бруклин Нетс, результат матча 15 января 2026, счет 116:113, регулярный чемпионат НБА 2025-2026

17 очков Егора Дёмина не спасли «Бруклин» от проигрыша аутсайдеру НБА «Нью-Орлеану»
Комментарии

В ночь с 14 на 15 января мск на паркете арены «Смути Кинг-центр» в Новом Орлеане (США, штат Луизиана) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Нью-Орлеан Пеликанс» и «Бруклин Нетс». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 116:113.

НБА — регулярный чемпионат
15 января 2026, четверг. 04:00 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Окончен
116 : 113
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Нью-Орлеан Пеликанс: Мёрфи - 34, Уильямсон - 25, Мисси - 12, Бей - 12, Маткович - 8, Фирс - 7, Пул - 7, Макгауэнс - 5, Куин - 4, Хоукинс - 2, Джордан, Пиви, Александер, Луни
Бруклин Нетс: Портер - 20, Дёмин - 17, Пауэлл - 16, Томас - 16, Шарп - 15, Клэкстон - 10, Клауни - 6, Вульф - 5, Траоре - 5, Мэнн - 3, Мартин, Уилсон

Российский разыгрывающий защитник «Бруклина» Егор Дёмин набрал 17 очков и отдал пять результативных передач. При игровом времени 28.51 Егор реализовал 6 из 10 бросков с игры (5 из 9 трёхочковых), выполнил один перехват и один блок-шот, совершил одну потерю. Итоговый показатель полезности Дёмина составил «+2».

Самым результативным игроком матча стал лёгкий форвард «Пеликанс» Трей Мёрфи — 34 очка, девять подборов и пять ассистов. У лёгкого форварда «Нетс» Майкла Портера 20 очков, семь подборов и одна передача.

«Нью-Орлеан» перед началом этой встречи был худшей командой НБА в обеих конференциях (9-33, теперь 10-33). Для «Бруклина» это поражение стало пятым подряд.

Комментарии
