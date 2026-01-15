17 очков Егора Дёмина не спасли «Бруклин» от проигрыша аутсайдеру НБА «Нью-Орлеану»

В ночь с 14 на 15 января мск на паркете арены «Смути Кинг-центр» в Новом Орлеане (США, штат Луизиана) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Нью-Орлеан Пеликанс» и «Бруклин Нетс». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 116:113.

Российский разыгрывающий защитник «Бруклина» Егор Дёмин набрал 17 очков и отдал пять результативных передач. При игровом времени 28.51 Егор реализовал 6 из 10 бросков с игры (5 из 9 трёхочковых), выполнил один перехват и один блок-шот, совершил одну потерю. Итоговый показатель полезности Дёмина составил «+2».

Самым результативным игроком матча стал лёгкий форвард «Пеликанс» Трей Мёрфи — 34 очка, девять подборов и пять ассистов. У лёгкого форварда «Нетс» Майкла Портера 20 очков, семь подборов и одна передача.

«Нью-Орлеан» перед началом этой встречи был худшей командой НБА в обеих конференциях (9-33, теперь 10-33). Для «Бруклина» это поражение стало пятым подряд.