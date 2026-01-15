Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Дубай Баскетбол — Виртус Болонья. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Даллас Маверикс — Денвер Наггетс, результат матча 15 января 2026, счет 109:118, регулярный чемпионат НБА 2025-2026

«Денвер» обыграл «Даллас» в матче НБА. Джамал Мюррэй набрал 33 очка
Комментарии

Утром 15 января завершился матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации, в котором «Даллас Маверикс» принимал «Денвер Наггетс». Встреча прошла в Далласе на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» и закончилась победой гостей со счётом 118:109.

НБА — регулярный чемпионат
15 января 2026, четверг. 05:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
109 : 118
Денвер Наггетс
Денвер
Даллас Маверикс: Маршалл - 24, Уильямс - 20, Мартин - 15, Вашингтон - 12, Харди - 8, Томпсон - 8, Гэффорд - 6, Флэгг - 6, Пауэлл - 5, Нембард - 5, Расселл, Келли
Денвер Наггетс: Мюррэй - 33, Гордон - 22, Уотсон - 18, Хардуэй-младший - 12, Джонс - 10, Пикетт - 9, Браун - 7, Ннаджи - 4, Холмс - 3, Джонс, Строутер, Тайсон

Самым результативным игроком стал канадский разыгрывающий защитник «Наггетс» Джамал Мюррэй, который записал в свой актив 33 очка, два подбора и пять результативных передач. У хозяев больше всех очков (24) набрал защитник Наджи Маршалл.

В следующем матче «Даллас» встретится дома с «Ютой Джаз» 16 января, а «Денвер» дома сыграет с «Вашингтон Уизардс» 18 января.

Календарь матчей НБА
Турнирная таблица НБА
Сейчас читают:
17 очков Егора Дёмина не спасли «Бруклин» от проигрыша аутсайдеру НБА «Нью-Орлеану»
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android