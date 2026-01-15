«Денвер» обыграл «Даллас» в матче НБА. Джамал Мюррэй набрал 33 очка

Утром 15 января завершился матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации, в котором «Даллас Маверикс» принимал «Денвер Наггетс». Встреча прошла в Далласе на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» и закончилась победой гостей со счётом 118:109.

Самым результативным игроком стал канадский разыгрывающий защитник «Наггетс» Джамал Мюррэй, который записал в свой актив 33 очка, два подбора и пять результативных передач. У хозяев больше всех очков (24) набрал защитник Наджи Маршалл.

В следующем матче «Даллас» встретится дома с «Ютой Джаз» 16 января, а «Денвер» дома сыграет с «Вашингтон Уизардс» 18 января.