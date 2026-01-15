Евролига: расписание матчей на 15 января

В четверг, 15 января, в регулярном чемпионате Евролиги сезона-2025/2026 состоится очередной игровой день, в рамках которого поклонники европейского баскетбола смогут увидеть шесть матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их расписанием.

Евролига. Расписание на 15 января:

19:00 мск — «Дубай» — «Виртус»;

20:30 мск — «Анадолу Эфес» — «Баскония»;

21:30 мск — «Бавария» — «Панатинаикос»;

22:05 мск — «Маккаби» Тель-Авив — «Жальгирис»;

22:30 мск — «Олимпия» — «Црвена Звезда»;

22:45 мск — «Париж» — «Монако».

Первое место в турнирной таблице Евролиги в данный момент занимает «Хапоэль». У команды из Тель-Авива (Израиль) 14 побед и шесть поражений. На второй строчке «Монако» (14 побед и семь поражений). Тройку сильнейших замыкает «Валенсия», в активе которой 14 побед при семи поражениях.

